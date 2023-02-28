Хакеры RaHDit обнаружили данные Вовк в базе нацгвардии

Среди материалов, которые опубликовала хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), есть данные об обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дкументы, она проходила службу в 12-й бригаде украинской Нацгвардии, в которую, в частности, входил националистический полк «Азов»*.

Фото: Соцсети Соцсети

Хакеры опубликовали справку за подписью командира 12-й бригады нацгвардии Украины (военная часть 3057) полковника Александра Крячко. В ней говорится, что Вовк Наталья Павловна принимала участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны Украины, находясь в Мариуполе. Период осуществления «мероприятий» — четыре месяца 2020 и три месяца 2021 года.

Видео дня

Также опубликован документ об изменениях в личном деле военнослужащей. Там отмечено, что раньше Вовк носила фамилию Шабан и сменила ее на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя. В этих материалах обвиняемая значится как стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона, который выполнял задачи по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка.

Напомним, что утром во вторник, 28 февраля, RaHDit выложили в открытый доступ около 6 тысяч файлов со взломанных компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*. В общем доступе оказались списки участников боевых действий за различные периоды существования формирования, личные дела военнослужащих, послужные списки и награждения, а также приказы боевых расчетов.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства.

Федеральная служба безопасности России 22 августа заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем оказалась Вовк, которая приехала в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства уехала в Эстонию через Псковскую область.

В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк. Ей вменяют убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемая объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mini Cooper, на котором Вовк передвигалась по России, нашли под Киевом. 8 октября прошлого года его приобрел некий гражданин Украины из города Белая Церковь, который сразу сменил ей номер.