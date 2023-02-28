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1 час назад

В Ереване задержали гражданина РФ, который был в розыске по делу о вандализме в Москве

ТАССиещё 2

Гражданин России Никита Каменский, который разыскивается правоохранительными органами РФ по делу о вандализме, во вторник задержан в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

Россиянина задержали в Ереване
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными линейного отдела аэропорта Звартноц, после прибытия рейса Стамбул-Ереван, задержан гражданин России Никита К. (Каменский - прим. ТАСС). С 20 декабря 2022 года он находится в розыске правоохранительными органами города Москвы по обвинению в вандализме", - отмечается в сообщении.

Каменский дал подписку о невыезде из страны в качестве меры пресечения. Дело по статье о вандализме в отношении Каменского возбудили в июле 2022 года из-за антивоенных надписей в районе станции метро "Тимирязевская".

Происшествия,МВД России,
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