Россиянина задержали в Ереване

"28 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными линейного отдела аэропорта Звартноц, после прибытия рейса Стамбул-Ереван, задержан гражданин России Никита К. (Каменский - прим. ТАСС). С 20 декабря 2022 года он находится в розыске правоохранительными органами города Москвы по обвинению в вандализме", - отмечается в сообщении.