Крупный пожар произошел в автосервисе Ульяновска

Здание автосервиса в Ульяновске охватил пожар площадью 1,7 тыс. кв. м., передает РИА Новости.
Пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте» проинформировала о том, что возгорание произошло в покрасочной камере здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска.
Пользователи социальных сетей публикуют видео, на которых видно, что от места пожара поднимается густой черный дым.
В администрации отметили, что на место выехали экстренные службы. Сотрудникам автосервиса удалось самостоятельно эвакуироваться. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Накануне газета «Вечерняя Москва» сообщила, что на востоке Москвы произошел пожар на складе. В пресс-службе МЧС заявили, что возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1Е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
26 февраля пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.