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1 час назад

Крупный пожар произошел в автосервисе Ульяновска

Лера Букина

Здание автосервиса в Ульяновске охватил пожар площадью 1,7 тыс. кв. м., передает РИА Новости.

Крупный пожар произошел в автосервисе Ульяновска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте» проинформировала о том, что возгорание произошло в покрасочной камере здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска.

Пользователи социальных сетей публикуют видео, на которых видно, что от места пожара поднимается густой черный дым.

В администрации отметили, что на место выехали экстренные службы. Сотрудникам автосервиса удалось самостоятельно эвакуироваться. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне газета «Вечерняя Москва» сообщила, что на востоке Москвы произошел пожар на складе. В пресс-службе МЧС заявили, что возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1Е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

26 февраля пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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