В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»

В Бурятии силовики предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК Редан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Республике Бурятия.

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По данным ведомства, драка должна была произойти около торгового центра «Форум». Отмечается, что принять участие в этом сборе планировали 80 подростков. Однако правоохранители получили информацию и предотвратили нарушение общественного порядка.

В отдел полиции доставили восемь несовершеннолетних. В участке с ребятами провели профилактическую беседу и передали законным представителям.

Ранее стало известно, что в Петербурге Смольнинский районный суд за мелкое хулиганство отправил в СИЗО четырех участников драки в торговом центре «Галерея».