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34 минуты назад

В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»

Lenta.ru

В Бурятии силовики предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК Редан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Республике Бурятия.

В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»
Фото: 

По данным ведомства, драка должна была произойти около торгового центра «Форум». Отмечается, что принять участие в этом сборе планировали 80 подростков. Однако правоохранители получили информацию и предотвратили нарушение общественного порядка.

В отдел полиции доставили восемь несовершеннолетних. В участке с ребятами провели профилактическую беседу и передали законным представителям.

Ранее стало известно, что в Петербурге Смольнинский районный суд за мелкое хулиганство отправил в СИЗО четырех участников драки в торговом центре «Галерея».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов.

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