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1 час назад

Еще один город в Крыму остался без водоснабжения

Никита Бородкин

В Крыму без водоснабжения из-за аварии остался город Красноперекопск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти полуострова, сейчас там ведутся ремонтные работы.

Еще один город в Крыму остался без водоснабжения
Фото: ТАССТАСС

Повреждение произошло на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Под отключение также попали села Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное. Для местных жителей организуют подвоз воды.

Сейчас на месте аварии работают пять единиц спецтехники и 10 сотрудников ремонтных бригад, которым предстоит заменить порядка 10 метров аварийного участка. Работы планируется завершить ориентировочно к 23:00.

В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе

Напомним, что минувшей ночью авария на водоводе также произошла в Евпатории. В результате происшествия более 120 тысяч человек остались без воды. От ресурса также отключены 138 административных объектов, занятия в школах и детских садах отменены.

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