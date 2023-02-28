Еще один город в Крыму остался без водоснабжения

В Крыму без водоснабжения из-за аварии остался город Красноперекопск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти полуострова, сейчас там ведутся ремонтные работы.
Повреждение произошло на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Под отключение также попали села Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное. Для местных жителей организуют подвоз воды.
Сейчас на месте аварии работают пять единиц спецтехники и 10 сотрудников ремонтных бригад, которым предстоит заменить порядка 10 метров аварийного участка. Работы планируется завершить ориентировочно к 23:00.
Напомним, что минувшей ночью авария на водоводе также произошла в Евпатории. В результате происшествия более 120 тысяч человек остались без воды. От ресурса также отключены 138 административных объектов, занятия в школах и детских садах отменены.