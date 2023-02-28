Еще один город в Крыму остался без водоснабжения

В Крыму без водоснабжения из-за аварии остался город Красноперекопск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти полуострова, сейчас там ведутся ремонтные работы.

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Повреждение произошло на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Под отключение также попали села Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное. Для местных жителей организуют подвоз воды.

Сейчас на месте аварии работают пять единиц спецтехники и 10 сотрудников ремонтных бригад, которым предстоит заменить порядка 10 метров аварийного участка. Работы планируется завершить ориентировочно к 23:00.