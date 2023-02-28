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13 минут назад

Землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая

Елена Прошина

Подземные толчки силой 4,5 балла зафиксированы на приграничной области Киргизии и Китая. Об этом сообщает Институт сейсмологии Киргизии.

Землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 01:36 по местному времени. Эпицентр располагается на территории Китая, в 16 км к юго-востоку от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км. О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

Кроме того, сегодня утром землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в Таджикистане. Эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-западу от города Мургаб, очаг залегал на глубине 60 км.

Напомним, два землетрясения магнитудой 5,6 и 5,9 на границе Киргизии и КНР произошли в понедельник. Эпицентр был расположен в 278 км на юго-восток от города Алма-Аты, очаг залегал на глубине 10 км.

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