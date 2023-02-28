В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Падение неустановленного летательного аппарата зафиксировали на территории Адыгеи, жертв и пострадавших нет. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы", - написал Кумпилов.
Глава республики добавил, что вопросы обеспечения безопасности жителей республики держит на личном контроле, попросил население сохранять спокойствие.