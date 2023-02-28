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16 минут назад

Житель Бурятии взял в плен семью бывшей жены, зарезал ее брата-подростка и ранил мать

Газета.Ru

В Бурятии осудили местного жителя, который взял в плен родственников бывшей супруги и устроил резню. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина взял в плен семью бывшей жены, зарезал ее брата и ранил мать
Фото: газета.ru газета.ru

Инцидент произошел в ноябре 2020 года в Бичурском районе. По данным источника, россиянин вместе со своим бывшим сокамерником ворвался в дом семьи экс-жены: мужчина хотел разыскать женщину и их общего сына, которая скрылась от него за два месяца до происшествия.

Зайдя в дом, пьяный россиянин достал нож и ударил им бывшую тещу: дебошир был уверен, что она знает, где находится ее дочь и внук. В этот момент за женщину затупился ее сын-подросток, в ответ на что мужчина нанес ему смертельное ранение. После этого россиянин ранил в живот соседку, которая попыталась сбежать из квартиры.

«Вы живыми отсюда не выйдете! Я вас предупреждал, я просил, чтобы Светка вернулась. А она сына отобрала. И я сейчас тоже заберу все, что ей дорого», — выкрикнул убийца.

Спастись оставшимся родственникам удалось благодаря сестре разыскиваемой дебоширом девушки. Россиянка смогла выбежать из дома и сообщить о случившемся в полицию.

Однако мужчина так и не вернулся в дом: после того, как он обнаружил, что одна из его пленниц пропала, россиянин направился в дом другой своей бывшей супруги. Там вскоре мужчину задержали правоохранительные органы.

Суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Астрахани женщина поссорилась с соседом во время застолья и зарезала его.

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