В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
29 минут назад

Тысячи жителей Крыма остались без воды из-за аварии

Никита Бородкин

Авария на магистральном водоводе оставила без воды больше 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации республики, в городе отменены занятия в школах и детских садах.

В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на центральном водоводе в Прибрежном. Диаметр поврежденной трубы составляет 1200 мм. По информации городских властей, без воды остались 683 жилых дома, в которых проживают более 121 тысячи человек, а также 138 административных объектов, в числе которых есть социально значимые.

Вода подается в нижние этажи, до 2-3 этажа домов. Теплоснабжение продолжается. Для подвоза воды жителям работают восемь единиц техники.

Аксенов заявил, что Киев больше не сможет лишить Крым воды

Как пишет РИА Новости Крым со ссылкой на мэра Евпатории Елену Демидову, сообщение о серьезном повреждении водовода поступило в аварийную службу в 1:30 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас продолжаются работы по восстановлению сетей — привлечено пять единиц техники и 12 человек.

Происшествия,Елена Демидова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий