В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе

Авария на магистральном водоводе оставила без воды больше 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации республики, в городе отменены занятия в школах и детских садах.

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Авария произошла на центральном водоводе в Прибрежном. Диаметр поврежденной трубы составляет 1200 мм. По информации городских властей, без воды остались 683 жилых дома, в которых проживают более 121 тысячи человек, а также 138 административных объектов, в числе которых есть социально значимые.

Вода подается в нижние этажи, до 2-3 этажа домов. Теплоснабжение продолжается. Для подвоза воды жителям работают восемь единиц техники.