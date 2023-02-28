В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Американцы пожаловались на «грибок Jack Daniel’s»

Lenta.ru

Жители округа Линкольн в штате Теннесси пожаловались на распространение в своих домах черной плесени, которую они назвали «грибком Jack Daniel’s». Об этом пишет The Independent.

Американцы пожаловались на «грибок Jack Daniel’s»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о грибке Baudoinia compniacensis, питающемся парами этилового спирта. Эта плесень сначала была обнаружена в шести хранилищах выдержки винокурни Jack Daniel Distillery, а затем распространилась по округе, поселившись на стенах и потолках жилых домов.

Жители подозревают, что именно из-за этого грибка в их округе повышенный процент заболеваний дыхательных путей, включая онкологию. Они требуют от компании установить дополнительные системы фильтрации воздуха, а также провести исследование воздействия на окружающую среду и потенциальную опасность для человека и животных.

Один из живущих рядом с винокурней домовладельцев рассказал, что каждый год он тратит по 10 тысяч долларов, чтобы очистить свое жилище от грибка. Он добавил, что муниципальные службы перестали пытаться очистить уличные знаки, и вместо этого просто заменяют их на новые.

Вице-президент и помощник генерального директора завода Jack Daniel's Мелвин Киблер заявил, что компания соблюдает все правила, уделяя первостепенное внимание защите окружающей среды. По его словам, производство соответствует всем требованиям.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий