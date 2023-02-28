В российском регионе произошел пожар на нефтебазе

Возгорание в хозяйственном строении на площади 200 кв. м. произошло на территории нефтебазы в Туапсе, пожар ликвидирован, нефтяные резервуары целы, пострадавших нет. Об этом сообщил во вторник в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.