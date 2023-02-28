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16 минут назад

В Туапсе в хозяйственном строении нефтебазы произошел пожар

ТАССиещё 2

Возгорание в хозяйственном строении на площади 200 кв. м. произошло на территории нефтебазы в Туапсе, пожар ликвидирован, нефтяные резервуары целы, пострадавших нет. Об этом сообщил во вторник в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В российском регионе произошел пожар на нефтебазе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемые жители города Туапсе, по поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу, город Туапсе, улица Индустриальная. Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет",- говорится в сообщении.

Он уточнил, что площадь пожара, произошедшего в ночь на вторник составила 200 кв. м., возгорание полностью ликвидировано, поводов для беспокойства, по его словам, нет.

Происшествия,Сергей Бойко,
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