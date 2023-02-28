Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Вулканологи во вторник в 10:12 (02:12 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 3 км, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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"Взрыв выбросил пепел на высоту 2,5-3 км", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.