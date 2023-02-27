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26 минут назад

Четырех участников драки в торговом центре Петербурга отправили в СИЗО

Lenta.ru

В Петербурге Смольнинский районный суд за мелкое хулиганство отправил в СИЗО четырех участников драки в торговом центре «Галерея». Об этом в понедельник, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Четырех участников драки в ТЦ Петербурга отправили в СИЗО
Фото: ТАССТАСС

Как установил суд, молодые люди нецензурно бранились, кричали, агрессивно себя вели и провоцировали драку, не реагируя на замечания, что вылилось в нарушение общественного порядка. Четверо обвиняемых арестованы на пять суток по статье о мелком хулиганстве.

26 февраля в Санкт-Петербурге в торговом центре (ТЦ) «Галерея» произошла массовая драка. На подростка в одежде с принтом паука, являющегося символом «ЧВК Редан», набросились другие несовершеннолетние. В результате потасовки один подросток пострадал. Вскоре на место прибыл ОМОН и задержал 131 гражданина.

27 февраля депутат Метелев заявил, что «ЧВК Редан» опасна, как и любая экстремистская субкультура.

ОМОН задержал больше сотни подростков в торговом центре в Петербурге

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Символом этой группировки является паук с цифрой четыре. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов.

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