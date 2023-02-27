Интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена были временно увеличены из-за проверки состава. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что движение поездов от «Парка культуры» до «Университета» было остановлено.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении и едком запахе гари на станции «Спортивная». В данный момент сотрудники метрополитена выводят людей на поверхность. Уточняется, что угрозы для жизни людей нет. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы, на станции произошло замыкание проводки без возгорания.

При этом Telegram-канал «112» сообщает, что возгорание всё-таки началось под одним из вагонов. Уточняется, что на месте уже работают экстренные службы.