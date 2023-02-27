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50 минут назад

«112»: в Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание

Газета.Ru

В Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных каналом кадрах видно сильное задымление.

Согласно сообщению в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. Уточняется также, что движение поездов от «Парка культуры» до «Университета» было остановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, со станции «Спортивная» выводят людей. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Новость дополняется.

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