В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
58 минут назад

В российском городе мошенник обманул дольщиков на миллионы рублей

Lenta.ruиещё 1

В Рязани руководитель строительной фирмы обманул дольщиков на миллионы рублей. О происходящем в российском городе сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

В российском городе мошенник обманул дольщиков на миллионы рублей
Фото: ТАССТАСС

Директор общества с ограниченной ответственностью пообещал дольщикам, что построит им многоквартирный дом в селе Дядьково Рязанского района, зная, что разрешение на строительство не получено и у компании нет собственных денег на реализацию этого проекта. За период с мая 2016 года по июнь 2017 года мошеннику удалось собрать от них сумму более чем 8,5 миллиона рублей. При этом обещанный дом до сих пор не был достроен и введен в эксплуатацию, а деньги обманутым людям возвращены не были.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 Уголовного кодекса («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере»). Бизнесмен не признал свою вину. В качестве наказания Октябрьский районный суд назначил ему исправительные работы сроком в полтора года, а также удержание 15 процентов от заработка в пользу государства.

В декабре 2022 года стало известно о том, что в Башкирии мошенники обманули сотни дольщиков на общую сумму примерно в 1,7 миллиарда рублей. Учредители и фактические руководители обществ с ограниченной ответственностью «Крона», «Управление капитального строительства "Монолитстрой"», «Омега», «Базис» и «Импульс» пообещали возвести им восемь жилых домов, при этом изначально не собираясь завершать строительство.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий