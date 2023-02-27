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13 минут назад

Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата

Lenta.ru

В Волгограде суд приговорил к четырем года лишения свободы 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статье о хулиганстве и умышленной порче имущества.

По версии следствия, в ночь на 15 мая 2022 года Сердюк изготовил несколько коктейлей Молотова, которые затем бросил в окно подсобки военного комиссариата, расположенного на Криворожской улице. Начался пожар, были вызваны спасатели МЧС. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

После поджога Сердюк скрылся, однако полиция сумела установить личность поджигателя, и его задержали. Его адвокат от комментариев отказался, поэтому позиция подсудимого относительно инкриминируемого ему преступления неизвестна.

Сердюк с 2011 по 2012 год служил в Воздушно-десантных войсках в Новороссийске. У него есть несовершеннолетний сын.

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