В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
59 минут назад

Два поезда остановлены в Рязанской области из-за работы полиции

Елена Прошина

На железнодорожных станциях Кораблино и Денежниково в Рязанской области были остановлены два пассажирских поезда Новороссийск-Москва. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение РЖД.

Два поезда остановлены под Рязанью из-за работы полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержка произошла в 15:35 по мск. Отмечается, что причиной остановки стала «работа правоохранительных органов». Другие подробности происшествия пока не уточняются. В данный момент поезда отстают от графика более чем на 1 час.

Как сообщает источник, в МЖД принесли свои извинения всем затронутым пассажирам, а также пообещали принять меры для сокращения опоздания составов.

Ранее стало известно, что РЖД собираются купить более 600 новых отечественных локомотивов в 2023 году.

Происшествия,РЖД,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий