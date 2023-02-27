Два поезда остановлены под Рязанью из-за работы полиции

На железнодорожных станциях Кораблино и Денежниково в Рязанской области были остановлены два пассажирских поезда Новороссийск-Москва. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение РЖД.

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Задержка произошла в 15:35 по мск. Отмечается, что причиной остановки стала «работа правоохранительных органов». Другие подробности происшествия пока не уточняются. В данный момент поезда отстают от графика более чем на 1 час.

Как сообщает источник, в МЖД принесли свои извинения всем затронутым пассажирам, а также пообещали принять меры для сокращения опоздания составов.