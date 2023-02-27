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40 минут назад

Женщину с крупной партией наркотиков задержали на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москва

На юго-востоке столицы правоохранительные органы задержали женщину с крупной партией наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 27 февраля.

Женщину с крупной партией наркотиков задержали в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, каршеринговый автомобиль, в котором ехала подозреваемая, остановили сотрудники ГИБДД на Волгоградском проспекте для проверки документов. 31-летняя москвичка, являвшаяся водителем, сильно нервничала во время разговора с инспектором, в связи с чем было решено провести личный досмотр гражданки.

При себе у женщины обнаружили 174 свертка с неизвестным веществом, которые она везла в сумочке. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился мефедрон, масса которого составила 198 граммов.

Спустя некоторое время выяснилось, что наркотики гражданка приобрела через интернет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Полицейские раскрыли нарколабораторию и задержали ее организатора. По версии следствия, злоумышленник мог производить до 50 килограммов наркотиков в месяц.

Происшествия,ГИБДД,
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