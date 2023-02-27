На берегу Каспийского моря нашли останки 18 человек

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану сообщило об организации проверки по факту обнаружения останков 18 человек на берегу Каспийского моря, которые могут относиться к 30-м годам XX века, передает ТАСС.

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«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка», — сказал представитель СК.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, останки относятся к 30-м годам ХХ века.

Ранее в США эксперты идентифицировали останки студента, чей автомобиль был найден в ручье в Алабаме, через 47 лет после его исчезновения.