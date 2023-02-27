На берегу Каспийского моря нашли останки 18 человек

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану сообщило об организации проверки по факту обнаружения останков 18 человек на берегу Каспийского моря, которые могут относиться к 30-м годам XX века, передает ТАСС.
«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка», — сказал представитель СК.
Он добавил, что, согласно предварительным данным, останки относятся к 30-м годам ХХ века.
Ранее в США эксперты идентифицировали останки студента, чей автомобиль был найден в ручье в Алабаме, через 47 лет после его исчезновения.
20 февраля эксперты из лаборатории ФБР положительно идентифицировало останки, извлеченные из ручья в округе Чамберс в 2021 году, как принадлежащие 22-летнему Кайлу Клинскейлсу. Останки были найдены внутри Ford Pinto 1974 года выпуска, пропавшем в 1976 году.