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23 минуты назад

СК сообщил об обнаружении останков 18 человек на берегу Каспийского моря в Дагестане

Газета.Ru

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану сообщило об организации проверки по факту обнаружения останков 18 человек на берегу Каспийского моря, которые могут относиться к 30-м годам XX века, передает ТАСС.

На берегу Каспийского моря нашли останки 18 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка», — сказал представитель СК.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, останки относятся к 30-м годам ХХ века.

Ранее в США эксперты идентифицировали останки студента, чей автомобиль был найден в ручье в Алабаме, через 47 лет после его исчезновения.

20 февраля эксперты из лаборатории ФБР положительно идентифицировало останки, извлеченные из ручья в округе Чамберс в 2021 году, как принадлежащие 22-летнему Кайлу Клинскейлсу. Останки были найдены внутри Ford Pinto 1974 года выпуска, пропавшем в 1976 году.

Происшествия,Следственный комитет,Ford,ФБР,
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