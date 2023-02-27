Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео

В Туле двое девочек-подростков устроили драку перед входом в торговый центр. Конфликт сверстниц попал на видео, которое опубликовал паблик «Тула Топор» во «ВКонтакте».

Разместивший видео пользователь указал, что конфликт произошел 25 февраля. На кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице. Затем они обе падают, после чего драка продолжается на мокром асфальте. Один из наблюдателей пытается разнять девушек, но голос за кадром его останавливает. Драка сопровождается большим количеством нецензурных выражений.

На видео отреагировал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его поручению местные органы СКР организовали доследственную проверку.