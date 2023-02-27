В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
34 минуты назад

Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео

Lenta.ru

В Туле двое девочек-подростков устроили драку перед входом в торговый центр. Конфликт сверстниц попал на видео, которое опубликовал паблик «Тула Топор» во «ВКонтакте».

Разместивший видео пользователь указал, что конфликт произошел 25 февраля. На кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице. Затем они обе падают, после чего драка продолжается на мокром асфальте. Один из наблюдателей пытается разнять девушек, но голос за кадром его останавливает. Драка сопровождается большим количеством нецензурных выражений.

На видео отреагировал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его поручению местные органы СКР организовали доследственную проверку.

Это не первая за последнее время драка подростков, произошедшая на территории ТЦ. Ранее 27 февраля сообщалось о задержании 226 участников массовой драки молодых людей около московского «Авиапарка». У задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и холодное оружие. В тот же день суд поместил под домашний арест двух лидеров подростковой группировки «Редан», причастных к драке в торговом центре.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий