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7 минут назад

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге

Газета.Ru

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного культурного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, сообщает «Фонтанка».

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отметили нашедшие Ирину волонтеры, подробности разглашаться не будут. Они также выразили соболезнования семье Ирины.

Ранее сообщалось, что в приморском городе Кобулети в Грузии пятые сутки ищут пропавшую в море основательницу детского петербургского театра «Лось и светлячок» Ирину Слюсарь.

Отмечается, что 33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море ее спасать.

Подруге Слюсарь удалось выбраться, она госпитализирована. Поисками пропавшей занимаются полиция и волонтеры.

Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств. Позже она основала театр кукол «Лось и светлячок».

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