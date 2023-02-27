В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного культурного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, сообщает «Фонтанка».

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Как отметили нашедшие Ирину волонтеры, подробности разглашаться не будут. Они также выразили соболезнования семье Ирины.

Ранее сообщалось, что в приморском городе Кобулети в Грузии пятые сутки ищут пропавшую в море основательницу детского петербургского театра «Лось и светлячок» Ирину Слюсарь.

Отмечается, что 33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море ее спасать.

Подруге Слюсарь удалось выбраться, она госпитализирована. Поисками пропавшей занимаются полиция и волонтеры.