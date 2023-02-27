Суд поместил под домашний арест московских подростков из группировки «Редан»

В Москве двух лидеров подростковой группировки «Редан» суд отправил под домашний арест за участие в массовой драке, которая произошла 23 февраля на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Мера пресечения избрана одиннадцатикласснику и девятикласснику. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На учете в полиции они не состоят.

Всего после потасовки правоохранители задержали шесть подростков, из них двух девочек и двоих юношей позже отпустили.

Несколько несовершеннолетних у входа в метро приставали к людям неславянской внешности, в итоге началась массовая драка. Происшествие транслировалось в соцсети.