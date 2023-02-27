В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
43 минуты назад

Суд поместил под домашний арест московских подростков из группировки «Редан»

Lenta.ru

В Москве двух лидеров подростковой группировки «Редан» суд отправил под домашний арест за участие в массовой драке, которая произошла 23 февраля на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Суд поместил под домашний арест московских подростков из группировки «Редан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мера пресечения избрана одиннадцатикласснику и девятикласснику. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На учете в полиции они не состоят.

Всего после потасовки правоохранители задержали шесть подростков, из них двух девочек и двоих юношей позже отпустили.

Несколько несовершеннолетних у входа в метро приставали к людям неславянской внешности, в итоге началась массовая драка. Происшествие транслировалось в соцсети.

Ранее 27 февраля сообщалось, что московская полиция задержала 226 молодых людей перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк». У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи. Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий