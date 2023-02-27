В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
22 минуты назад

Россиянин на Масленице избил уставшего везти упряжку оленя и попал на видео

Lenta.ru

В Сыктывкаре во время празднования Масленицы мужчина избил оленя, который отказался везти упряжку. Видео инцидента опубликовало информагентство «БНК».

На снятых очевидцем кадрах видно, как запряженный олень сел на землю, вероятно, от усталости. Хозяин сначала тянет его за вожжи, пытаясь заставить подняться на ноги, после чего подходит к животному и начинает наносить удары руками и ногами. Все это происходит на глазах присутствующих на празднике россиян.

В региональном МВД агентству сообщили, что сообщения о жестоком обращении с животным в полицию не поступали. Однако ведомство начало проверку по факту распространившейся видеозаписи.

На инцидент также отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что направит запросы в МВД и прокуратуру. По словам политика, такие формы эксплуатации животных недопустимы.

«С моей точки зрения, здесь есть пространство для того чтобы вмешалась и прокуратура, поскольку явное нарушение закона, факт жестокого обращения с животными», — сказал он.

Ранее двух лошадей ударило током от рекламного щита на Триумфальной площади в Москве. По словам очевидцев, одно из животных скончалось через три минуты после произошедшего, второе удалось вовремя оттащить от провода и спасти.

Происшествия,Видео,Владимир Бурматов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий