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12 минут назад

Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

Ura.Ru

Свердловчанин обвиняется в сбыте алкогольной продукции, после употребления которой скончались десять жителей Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Массовое отравление метиловой водкой произошло в начале января 2022 года в Тюмени.

Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Как предполагает следствие, в период с августа 2021 года по январь 2022 года обвиняемый поставил в Тюменскую область более 100 коробок поддельного алкоголя, в составе которого был метиловый спирт. Во время новогодних праздников в начале 2022 года от употребления паленого алкоголя в Тюмени скончались десять человек.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском суд Тюмени. Подельникам жителя Екатеринбурга, которые сбывали контрафакт на территории Тюменской области, вынесены обвинительные приговоры.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. Аналогичная трагедия произошла в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе.

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