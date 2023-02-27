Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.