Один человек погиб из-за нового землетрясения в Турции

В результате нового землетрясения в турецкой Малатье погиб один человек, еще 69 пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

«К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами», - рассказал глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер .

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземного толчка находился в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Уточняется, что очаг залегал на глубине 2 км.