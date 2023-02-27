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22 минуты назад

Один человек погиб из-за нового землетрясения в Турции

Елена Прошина

В результате нового землетрясения в турецкой Малатье погиб один человек, еще 69 пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

Один человек погиб из-за нового землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами», - рассказал глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

Ранее мэр города сообщил, что в результате нового землетрясения обрушилось как минимум одно здание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземного толчка находился в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Уточняется, что очаг залегал на глубине 2 км.

Происшествия,Юнус Сезер,
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