Россиянина заподозрили в работе на иностранцев против безопасности России

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тульской области в сотрудничестве с иностранной организацией и участии в ее деятельности, направленной против безопасности России . Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС .

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. По данным силовиков, он самостоятельно нашел представителей иностранной организации и предложил им свои услуги. Об этом стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, мужчину задержали.