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1 час назад

Россиянина заподозрили в работе на иностранцев против безопасности России

Lenta.ru

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тульской области в сотрудничестве с иностранной организацией и участии в ее деятельности, направленной против безопасности России. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Россиянина заподозрили в работе на иностранцев против безопасности России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. По данным силовиков, он самостоятельно нашел представителей иностранной организации и предложил им свои услуги. Об этом стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, мужчину задержали.

Происшествия,ФСБ,
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