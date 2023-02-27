Полиция Гонконга обнаружила останки пропавшей модели 28-летней модели Эбби Чой в одном из домов в деревне Лунг Мэй. По подозрению в убийстве и расчленении девушки задержали троих человек. Подозреваемыми оказались родственники бывшего мужа: его отец, мать и брат.

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Вероятнее всего преступники спланировали убийство модели заранее. На месте происшествия нашли электропилу, мясорубку, длинные плащи, перчатки и маски. Стены были задрапированы брезентом, мебель отсутствовала. Об этом сообщает Super.ru.

Правоохранители также проверяют экс-супруга Чой на причастность к жуткому преступлению. Его поймали при попытке сесть на корабль на острове Лантау. Известно, что между моделью и родственниками было множество разногласии, в том числе финансовых. У мужа и жены также было два общих ребенка.