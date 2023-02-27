Отдыхающего на Бали российского блогера избили и обокрали на миллионы рублей

На Бали группа преступников избила и обокрала на миллионы рублей российского криптоблогера Юрия Бойцова. Подробности он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Соцсети Соцсети

Как рассказал соотечественник, четверо злоумышленников ворвались на виллу, где он отдыхал со своей девушкой Екатериной. Трое неизвестных говорили на русском языке, а четвертый был в полицейской форме. Преступники насильственным путем вывели 284 тысячи долларов (21,2 миллиона рублей) со счетов молодого человека и отобрали у него и его девушки российские и заграничные паспорта.

Туристы написали заявление в полицию и отправились в аэропорт. К заявлению путешественники приложила записи с камер видеонаблюдения возле арендованной виллы, на которых видны лица всех грабителей.

«Сегодня один из участников преступления был обнаружен и задержан в аэропорту полицией Бали. Я опознал его и нахожусь в эпицентре событий. Но дело никак не продвигается много часов, — написал блогер. — Преступника только что отпустили. Сказали, нет оснований задерживать, хотя все твердые факты есть — видеосъемки, транзакции, свидетели, улики».

Далее, по словам Бойцова, сотрудники полиции начали обвинять его в мошенничестве и угрожать тюрьмой за клевету. Парень заявил, что ему требуется помощь российского консульства, МВД, МИД и «любых высших органов».

«У нас нет паспортов. Пока все остались безнаказанными, преступники уехали на свободу по своим делам. Максимальная коррупция», — пожаловался он.