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32 минуты назад

Произошел пожар на складе на востоке Москвы

Вечерняя Москва

На востоке столицы произошел пожар на складе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.

Произошел пожар на складе на востоке Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По данным ведомства, возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1Е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее другой пожар произошел в воскресенье, 26 февраля, в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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