Произошел пожар на складе на востоке Москвы

На востоке столицы произошел пожар на складе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По данным ведомства, возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1Е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.