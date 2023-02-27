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55 минут назад

СМИ: взрыв прогремел в пятиэтажке в Ульяновске

Лера Букина

В одной из пятиэтажек в Ульяновске произошел взрыв газа, сообщает ТАСС.

По данным регионального ГУ МЧС, один человек пострадал, 10 эвакуировали. Инцидент произошел в доме на улице Ефремова.

Согласно кадрам, опубликованным в социальных сетях очевидцами, взрыв прогремел в квартире, которая располагается на пятом этаже.

СМИ: газопровод загорелся в Вологодской области

9 февраля утром в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв газа, в результате которого был уничтожен подъезд и 30 квартир. Погибли 15 человек. Из-под обломков живыми были извлечены 14 человек. Девять из них с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Инцидент произошел на Линейной улице. Следствие продолжается. Как стало известно, после взрыва газа арестовали двоих подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до десяти лет колонии.

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