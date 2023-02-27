СМИ: взрыв прогремел в пятиэтажке в Ульяновске

9 февраля утром в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв газа, в результате которого был уничтожен подъезд и 30 квартир. Погибли 15 человек. Из-под обломков живыми были извлечены 14 человек. Девять из них с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Инцидент произошел на Линейной улице. Следствие продолжается. Как стало известно, после взрыва газа арестовали двоих подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до десяти лет колонии.