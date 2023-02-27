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15 минут назад

ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины

ТАССиещё 1

ФСБ задержала двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины в качестве наводчиков на военные объекты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Происшествия,Минобороны России,ФСБ,
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