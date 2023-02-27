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26 минут назад

Российского аспиранта задержали за разбитые окна и роспись фасада военкомата

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего аспиранта, который разбил окна в военкомате и оставил на его фасаде антивоенный лозунг. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Фонтанка».

Российского аспиранта задержали за разбитые окна и роспись фасада военкомата
Фото: ТАССТАСС

Ночью 26 февраля неизвестный разбил стекла на первом этаже военкомата Выборгского района и оставил на его фасаде полуметровую надпись против проведения спецоперации (СВО). Правоохранители установили, что злоумышленником является аспирант Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Российской академии наук. Накануне молодой человек был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. На этот раз в его отношении возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника, пытавшегося поджечь военкомат.

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