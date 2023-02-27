В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

Жена российского хоккеиста на Porsсhe сбила ребенка и попала на видео

Lenta.ruиещё 2

В Череповце жена хоккеиста российской «Северстали» Даниила Вовченко за рулем Porsсhe сбила ребенка на пешеходном переходе. Авария попала на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что один из автомобилей останавливается у пешеходного перехода, где дорогу переходит пожилой мужчина с ребенком. Неожиданно для них на другой полосе появляется иномарка, за рулем которой была Яна Вовченко-Александрова, и сбивает ребенка.

Судя по кадрам, россиянка пыталась избежать аварии, но ей это не удалось. Видеозапись заканчивается тем, что прохожие и Вовченко-Александрова подбегают к пострадавшему ребенку и пытаются оказать им помощь.

По данным авторов канала, пострадавшая девочка учится в пятом классе. После аварии на улице Батюшкова медики диагностировали у нее ушибы головы и ног и после осмотра в больнице отправили лечиться домой. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, в каком состоянии жена хоккеиста села за руль.

Ранее в деревне Шараповка в Московской области россиянин за рулем BMW сбил мать с восьмилетним ребенком, которые переходили дорогу. У матери ребенка врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму.

Происшествия,Видео,Даниил Вовченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий