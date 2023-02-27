В Киргизии произошли два сильных землетрясения

В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Сейсмособытие произошло в 03:42 по местному времени (00:42 мск). Эпицентр располагался в 279 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 километров. В Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 2 балла.