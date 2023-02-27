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37 минут назад

Двух человек спасли из горящего дома в Бирюлево

Газета.Ruиещё 1

Двух человек спасли из пожара в московском Бирюлево, сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что на последнем этаже девятиэтажного дома на Донбасской улице случился пожар. Местные жители говорят, что слышали хлопок, похожий на взрыв газа.

Двух человек спасли. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратным метров.

Ранее сообщалось, что после пожара, произошедшего в селе Соловьевка на Сахалине, спасатели обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Кроме того, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

В СК добавили, что устанавливаются причины смерти ребенка и возникновения пожара.

Происшествия,Видео,МЧС России,Следственный комитет,
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