Пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-западе Москвы

Возгорание произошло в одном из ангаров на территории завода в северо-восточной части Москвы, внутри загоревшегося строения произошел взрыв и обрушение перекрытий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столичного региона.
По информации собеседника издания, пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе 79б. Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров. Внутри строения взорвалась емкость с дизелем, после чего ангар обрушился.
Также отмечается очень быстрое распространение огня, в настоящий момент уточняется, есть ли угроза перехода его на другие здания. Информация о пострадавших пока не поступала.