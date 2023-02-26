Пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-западе Москвы

Возгорание произошло в одном из ангаров на территории завода в северо-восточной части Москвы, внутри загоревшегося строения произошел взрыв и обрушение перекрытий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столичного региона.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По информации собеседника издания, пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе 79б. Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров. Внутри строения взорвалась емкость с дизелем, после чего ангар обрушился.