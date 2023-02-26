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40 минут назад

Женщина пострадала в ходе конфликта со стрельбой на трассе в Подмосковье

ТАСС

Словесный конфликт между водителями на трассе в Подмосковье закончился стрельбой, в результате пострадала пассажирка одной из машин. Нарушитель задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Женщина пострадала в ходе конфликта со стрельбой на трассе в Подмосковье
Фото: 

Конфликт произошел на 150-м км трассы М-5 "Урал".

"Предварительно установлено, что на обочине дороги между водителями возник словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из принадлежавшего ему травматического оружия в сторону подошедшей пассажирки другой машины. С телесными повреждениями она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался 57-летний житель Луховиц. В настоящее время полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Происшествия,МВД России,
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