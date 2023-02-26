Женщина пострадала в ходе конфликта со стрельбой на трассе в Подмосковье

"Предварительно установлено, что на обочине дороги между водителями возник словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из принадлежавшего ему травматического оружия в сторону подошедшей пассажирки другой машины. С телесными повреждениями она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.