Женщина пострадала в ходе конфликта со стрельбой на трассе в Подмосковье

Словесный конфликт между водителями на трассе в Подмосковье закончился стрельбой, в результате пострадала пассажирка одной из машин. Нарушитель задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Конфликт произошел на 150-м км трассы М-5 "Урал".
"Предварительно установлено, что на обочине дороги между водителями возник словесный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из принадлежавшего ему травматического оружия в сторону подошедшей пассажирки другой машины. С телесными повреждениями она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.
Правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался 57-летний житель Луховиц. В настоящее время полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего.