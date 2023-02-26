В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
12 минут назад

В Петербурге женщины устроили стычку из-за подарков к 23 февраля

Майк Габриелян

Петербургские дамы устроили стычку в строительном магазине из-за подарков мужьям на 23 февраля. Конфликт попал на видео, сообщает kp.ru.

Стычка произошла 23 февраля в магазине на Ленинском проспекте. В тот день там объявили распродажу: ящики для инструментов по 100 рублей. Продавцы вывезли в зал тележку, за ними сразу устремилась толпа женщин. Когда товар прибыл на место, началась борьба. Покупательницы били друг друга по рукам и выхватывали ящики.

Сотрудник магазина объяснил, что «обошлось без крови.

«Там как всегда, такие акции вызывают ажиотаж у населения, - объяснил он.

Комментаторы в соцсетях пожурили жительниц культурной столицы, но отнеслись с иронией и пониманием к желанию купить подарок защитникам: «Не все же время носки и пенку дарить!»

Ранее покупатель устроил драку в супермаркете Марьино, потому что сотрудники не стали открывать вторую кассу.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий