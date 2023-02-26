В Петербурге женщины устроили стычку из-за подарков к 23 февраля

Петербургские дамы устроили стычку в строительном магазине из-за подарков мужьям на 23 февраля. Конфликт попал на видео, сообщает kp.ru.

Стычка произошла 23 февраля в магазине на Ленинском проспекте. В тот день там объявили распродажу: ящики для инструментов по 100 рублей. Продавцы вывезли в зал тележку, за ними сразу устремилась толпа женщин. Когда товар прибыл на место, началась борьба. Покупательницы били друг друга по рукам и выхватывали ящики.

Сотрудник магазина объяснил, что «обошлось без крови.

«Там как всегда, такие акции вызывают ажиотаж у населения, - объяснил он.

Комментаторы в соцсетях пожурили жительниц культурной столицы, но отнеслись с иронией и пониманием к желанию купить подарок защитникам: «Не все же время носки и пенку дарить!»