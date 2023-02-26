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1 час назад

Жена прапорщика представилась полковником ФСБ и обманула банк

Елена Прошина

Жена прапорщика, представлявшаяся полковником ФСБ, сумела обмануть крупный российский банк, несколько частных лиц и «смотрящую» в СИЗО. Жертвы потеряли миллионы рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Жена прапорщика представилась полковником ФСБ и обманула банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прапорщик Максима и его жена Дарья (имена изменены) решили нелегально погасить военную ипотеку. Они нашли человека, который согласился одолжить деньги под залог квартиры, хотя закон это запрещает до выплаты ипотеки. Также была найдена компания, которая помогла с сомнительной сделкой.

В итоге супруги отнесли в банк одолженные 2,9 миллиона. В тот же день Дарья вернулась в банк, отменила операцию и забрала всю сумму.

После этого чета придумала новую схему. Жена прапорщика познакомилась с мужчиной, который хотел перевестись в Росгвардию. Она представилась ему полковником ФСБ и пообещала помочь за 90 тысяч рублей. Забрав деньги, женщина исчезла.

Затем супруги-аферисты предложили другому мужчине должность в ФСБ за 3,5 миллиона. Однако тот обратился в полицию. Прапорщика и супругу задержали во время контрольной закупки.

Муж заявил, что именно Дарья была инициатором всех афер и подбивала его на незаконные действия, постоянно требуя денег. Дарью отправили в СИЗО, где она «развела на деньги «смотрящую» за крылом».

Сейчас женщину выпустили из изолятора, изменив ей меру пресечения на запрет определённых действий.

Ранее строительный эксперт рассказал, что преступники придумали новую аферу с жильем.

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,
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