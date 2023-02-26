В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

В Ленинградской области завод бытовой химии загорелся на площади 100 кв. м

Газета.Ruиещё 1

На заводе бытовой химии в Лужском районе Ленинградской области начался пожар, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале.

Завод бытовой химии загорелся в Ленобласти
Фото: пресс-служба Ленобластипресс-служба Ленобласти

Пожар произошел на территории помещения АО «Химик», производящем товары бытовой химии. По предварительной версии, возгорание началось на складе готовой продукции. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, однако в настоящий момент распространение огня удалось остановить. О пострадавших не сообщается. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К борьбе с пожаром привлечены пожарные части ГКУ «Леноблпожспас» и МЧС России.

Ранее сообщалось о попытке поджога военкомата в Ленинградской области. Неизвестные кинули в здание бутылку с зажигательной смесью. Пожарные сумели быстро потушить огонь, в результате возгорания никто не пострадал.

Происшествия,МЧС России,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий