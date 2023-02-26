Завод бытовой химии загорелся в Ленобласти

На заводе бытовой химии в Лужском районе Ленинградской области начался пожар, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Ленобласти пресс-служба Ленобласти

Пожар произошел на территории помещения АО «Химик», производящем товары бытовой химии. По предварительной версии, возгорание началось на складе готовой продукции. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, однако в настоящий момент распространение огня удалось остановить. О пострадавших не сообщается. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К борьбе с пожаром привлечены пожарные части ГКУ «Леноблпожспас» и МЧС России.