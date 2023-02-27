Ребенок погиб при пожаре в селе Соловьевка на Сахалине

После пожара, произошедшего в селе Соловьевка на Сахалине, спасатели обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Кроме того, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. В СК добавили, что устанавливаются причины смерти ребенка и возникновения пожара.