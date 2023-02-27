Ребенок погиб при пожаре в селе Соловьевка на Сахалине

После пожара, произошедшего в селе Соловьевка на Сахалине, спасатели обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Кроме того, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. В СК добавили, что устанавливаются причины смерти ребенка и возникновения пожара.
Накануне в Астрахани при пожаре в частном доме погиб четырехлетний мальчик.