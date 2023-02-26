Мужчина избил двух медиков скорой помощи в Саратове

Две женщины-фельдшера скорой помощи пострадали при нападении мужчины в Саратове, их госпитализировали. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
"В 14:38 (13:38 мск - прим. ТАСС) фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов по адресу: город Саратов, Заводской район, улица Тульская. По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать", - написал Костин.
По его словам, двух фельдшеров с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Министр добавил, что в результате инцидента был разбит аппарат ЭКГ.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали 38-летнего нападавшего. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.