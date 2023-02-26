Мужчина избил двух медиков скорой помощи в Саратове

"В 14:38 (13:38 мск - прим. ТАСС) фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов по адресу: город Саратов, Заводской район, улица Тульская. По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать", - написал Костин.