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1 час назад

В Саратове двух медиков скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины

ТАСС

Две женщины-фельдшера скорой помощи пострадали при нападении мужчины в Саратове, их госпитализировали. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Мужчина избил двух медиков скорой помощи в Саратове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 14:38 (13:38 мск - прим. ТАСС) фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов по адресу: город Саратов, Заводской район, улица Тульская. По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать", - написал Костин.

По его словам, двух фельдшеров с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Министр добавил, что в результате инцидента был разбит аппарат ЭКГ.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали 38-летнего нападавшего. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Олег Костин,
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