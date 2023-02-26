Директора петербургского театра унесло в море в Грузии

В Грузии директор петербургского театра бросилась в Черное море, чтобы спасти собаку, и не вернулась. Поиски женщины продолжаются уже пять дней, сообщает группа «Молодые грузины Петербурга».

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Инцидент произошел в городе Кобулети.

Совладелец и директор петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь (33 года) гуляла с подругой на побережье. С женщинами была собака. Когда они подошли к кромке воды, волна неожиданно накрыла пса и утащила в море.

Женщины решили спасти животное и бросились за ним. В итоге Слюсарь пропала без вести, а ее подруге удалось выбраться. Сейчас она находится в больнице.

Поисками занимаются полиция и волонтёры. На кадрах с места инцидента видно, что к берегу съехалось несколько патрульных машин полиции. На море шторм.

На Ирине Слюсарь были желтые резиновые сапоги, коричневая длинная куртка, рыжий шарф, черная шапка.

Ирина Слюсарь – театральный режиссер, родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств. Вместе с друзьями и коллегами она основала театр кукол «Лось и светлячок».