Рабочий российского завода поджег две полицейские машины и склад Росгвардии

В Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего рабочего завода по подозрению в серийных поджогах; он сжег две полицейские машины и склад Росгвардии. Об этом сообщает Baza.

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У мужчины при себе во время задержания полицейские обнаружили два коктейля Молотова, видеокамеру, перчатки, балаклаву и зажигалки. Он намеревался поджечь служебные автомобили правоохранителей. Дома у подозреваемого силовики нашли компоненты для изготовления коктейлей Молотова и два килограмма селитры.

На допросе мужчина заявил, что поджоги совершал из-за несогласия с проведением специальной военной операции.