В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

Рабочий российского завода поджег две полицейские машины и склад Росгвардии

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего рабочего завода по подозрению в серийных поджогах; он сжег две полицейские машины и склад Росгвардии. Об этом сообщает Baza.

Рабочий российского завода поджег две полицейские машины и склад Росгвардии
Фото: ТАССТАСС

У мужчины при себе во время задержания полицейские обнаружили два коктейля Молотова, видеокамеру, перчатки, балаклаву и зажигалки. Он намеревался поджечь служебные автомобили правоохранителей. Дома у подозреваемого силовики нашли компоненты для изготовления коктейлей Молотова и два килограмма селитры.

На допросе мужчина заявил, что поджоги совершал из-за несогласия с проведением специальной военной операции.

По данным следствия, он причастен к нападению на склад вневедомственной охраны Росгвардии на Заневском проспекте в конце января. 20 февраля он поджег две полицейские машины на парковке на Тихорецком проспекте.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий