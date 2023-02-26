Женщина умерла на конкурсе по поеданию блинов

В Омской области в санатории «Коммунальник» проходил конкурс по поеданию блинов. Одна из участниц подавилась и скончалась до приезда скорой, пишет РИА «Новости».
В областном УМВД информацию о несчастном случае подтвердили. В ведомстве уточнили, что материалы о смерти отдыхающей переданы в СК РФ по Омской области.
Очевидец рассказал в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», что в санатории проходило празднование Масленицы.
Он отметил, что машина скорой помощи отсутствовала, прибыла уже после того, как женщина скончалась.
Публикация вызвала большой общественный резонанс. Комментаторы раскритиковали работников и руководство санатория, организаторов и участников конкурса.
Пользователи подчеркнули, что у 38-летней омички было серьезное заболевание. Она постоянно лечилась в санаториях, ее знали как в этом, так и в других санаториях. Соответственно, вызывает недоумение, почему женщине вообще разрешили участвовать в конкурсе.