Женщина умерла на конкурсе по поеданию блинов

В Омской области в санатории «Коммунальник» проходил конкурс по поеданию блинов. Одна из участниц подавилась и скончалась до приезда скорой, пишет РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

В областном УМВД информацию о несчастном случае подтвердили. В ведомстве уточнили, что материалы о смерти отдыхающей переданы в СК РФ по Омской области.

Очевидец рассказал в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», что в санатории проходило празднование Масленицы.

Он отметил, что машина скорой помощи отсутствовала, прибыла уже после того, как женщина скончалась.

Публикация вызвала большой общественный резонанс. Комментаторы раскритиковали работников и руководство санатория, организаторов и участников конкурса.