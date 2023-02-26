Серийного поджигателя полицейских машин задержали в Петербурге

Позже мужчина поджег служебные автомобили сотрудников ОГИБДД УМВД, которые находились на ремонте по госконтракту и стояли рядом с мастерской. В результате у машин оплавился капот, были повреждены номера. Новое целью злоумышленник выбрал машину сотрудника МВД на одной из парковок Санкт-Петербурга, но поджигателя задержали на месте с поличным.