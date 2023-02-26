Серийного поджигателя полицейских машин задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали серийного поджигателя, который пытался повредить полицейский автомобиль, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Shot, в конце января 38-летний уроженец Псковской области попытался поджечь складское помещение Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии, однако здание не пострадало.
Позже мужчина поджег служебные автомобили сотрудников ОГИБДД УМВД, которые находились на ремонте по госконтракту и стояли рядом с мастерской. В результате у машин оплавился капот, были повреждены номера. Новое целью злоумышленник выбрал машину сотрудника МВД на одной из парковок Санкт-Петербурга, но поджигателя задержали на месте с поличным.
«В ходе обыска на квартире у мужчины обнаружили материалы для изготовления СВУ, неустановленное устройство с батареями, предметы с пиротехническим составом. Часть вещей была изъята и направлена на экспертизу», — говорится в сообщении.
Возбуждено два уголовных дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».