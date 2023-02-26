Женщина умерла на конкурсе по поеданию блинов

Жительница Омской области подавилась и умерла во время участия в конкурсе по поеданию блинов. Об этом рассказали РИА Новости источники в силовых структурах.

— Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась, — отметили они.

В одном из баров, расположенном в центре столицы — Нижнем Сусальном переулке, в ночь с 15 на 16 февраля произошла трагедия. В заведении проводился конкурс по поеданию пирожных, в котором приняла участие 23-летняя девушка. По данным СМИ, посетительница бара попыталась проглотить сразу несколько пирожных, подавилась и умерла до прибытия машины скорой помощи. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, что заставляет людей идти на такие поступки и чем опасны «конкурсы обжор».