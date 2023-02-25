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32 минуты назад

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Илья Родин

В Японии в субботу, 25 февраля, произошло землетрясение магнитудой 6,1. б этом пишет ТАСС со ссылкой на данные НМУ страны.

В Японии произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным управления, эпицентр землетрясения находился в море в районе города Кусиро, расположенного на острове Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 6 км.

Уточняется, что пока данных о разрушениях и пострадавших нет.

Землетрясение произошло на Камчатке

Власти Японии не сообщали об угрозе цунами или повторных толчков.

Напомним, что в Турции в период с 6 по 25 февраля произошел ряд землетрясений магнитудой от 3 до 7,7. Природный катаклизм затронул также Сирию, Грузию, Румынию и другие страны.

Мощные толчки разрушили тысячи зданий в Турции и Сирии, унесли жизни свыше 40 тысяч человек.

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