В Японии произошло землетрясение

В Японии в субботу, 25 февраля, произошло землетрясение магнитудой 6,1. б этом пишет ТАСС со ссылкой на данные НМУ страны.

По данным управления, эпицентр землетрясения находился в море в районе города Кусиро, расположенного на острове Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 6 км.

Уточняется, что пока данных о разрушениях и пострадавших нет.

Власти Японии не сообщали об угрозе цунами или повторных толчков.

Напомним, что в Турции в период с 6 по 25 февраля произошел ряд землетрясений магнитудой от 3 до 7,7. Природный катаклизм затронул также Сирию, Грузию, Румынию и другие страны.