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5 минут назад

Служащий российского банка похитил 108 миллионов рублей у 51 клиента

Lenta.ruиещё 2

В Якутии руководитель филиала местного банка похитил у 51 клиента более 108 миллионов рублей, обещая крупный доход от финансового проекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Служащий российского банка похитил ₽108 млн у 51 клиента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража»), 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение») УК РФ.

По версии следствия, банковский служащий подыскивал через служебную программу потенциальных жертв, ориентируясь на наличие крупной суммы денег на их счетах. Затем он предлагал им вложиться в прибыльное дело, причем оформлял договоры на фирменных бланках банка, в котором работал. Полученные от потерпевших средства фигурант дела безуспешно инвестировал в интернете.

Среди жертв мошенничества оказался 87-летний житель Ленска, имеющий статус «Дети войны» и инвалидность I группы, который передал мошеннику 1,75 миллиона рублей.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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